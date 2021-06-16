Восемь вакансий открыты в судах Псковской области

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакантных должностей. Информация размещена на сайте коллегии.
В частности, предлагаются следующие вакансии:
- председателя Невельского районного суда;
- председателя Новосокольнического районного суда;
- судьи Арбитражного суда Псковской области;
- судьи Великолукского городского суда;
- судьи Дедовичского районного суда;
- мирового судьи судебного участка №7 в границах административно-территориального образования «Куньинский район»;
- мирового судьи судебного участка №32 в границах административно-территориального образования «Город Псков»;
- мирового судьи судебного участка №43 в границах административно-территориального образования «Город Псков».
Заявления от претендентов принимаются с 18 июня по 19 июля в управлении Судебного департамента в Псковской области. Справки можно получить по телефонам: 54-12-40, 57-10-07.