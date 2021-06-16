Волонтеры благоустроят территорию Самолвы в Гдовском районе

Общественное движение «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров объявило о наборе добровольцев на смены молодежного лагеря «Самолва». Об этом сообщается на портале dobro.ru.
Волонтеров культуры привлекут к благоустройству территорий деревень Самолва и Кобылье Городище Гдовского района, расположенных возле сооружаемого мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».
Волонтеры культуры будут заниматься проведением исследования потребности в волонтерской помощи среди жителей сел, ведением социальных сетей проекта, созданием контента о нем, тематических экскурсий с заданиями, выставки из значимых исторических предметов быта жителей села в рамках флагманского проекта движения «Добровольцы в городе», организацией и проведением мероприятий по благоустройству объектов на территории села. Также они окажут помощь в подготовке мемориального комплекса к открытию (благоустройство территории, экскурсионная программа) и так далее, в зависимости от выбранной смены.
Для кандидатов, успешно прошедших отбор, предусмотрят жилье и бесплатный проезд к месту проведения смен и обратно.
В 2021 году смены пройдут на территории деревни Самолва. Даты проведения смен:
Требования к волонтерам:
Организационное собрание участников первой смены молодежного лагеря «Самолва» состоится 18 июня в 12.00 на площадке университетского сквера (Псков, площадь Ленина, 2).