Общество

Волонтеры благоустроят территорию Самолвы в Гдовском районе

Общественное движение «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров объявило о наборе добровольцев на смены молодежного лагеря «Самолва». Об этом сообщается на портале dobro.ru.

Волонтеров культуры привлекут к благоустройству территорий деревень Самолва и Кобылье Городище Гдовского района, расположенных возле сооружаемого мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

Волонтеры культуры будут заниматься проведением исследования потребности в волонтерской помощи среди жителей сел, ведением социальных сетей проекта, созданием контента о нем, тематических экскурсий с заданиями, выставки из значимых исторических предметов быта жителей села в рамках флагманского проекта движения «Добровольцы в городе», организацией и проведением мероприятий по благоустройству объектов на территории села. Также они окажут помощь в подготовке мемориального комплекса к открытию (благоустройство территории, экскурсионная программа) и так далее, в зависимости от выбранной смены.

Для кандидатов, успешно прошедших отбор, предусмотрят жилье и бесплатный проезд к месту проведения смен и обратно.

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В 2021 году смены пройдут на территории деревни Самолва. Даты проведения смен:

1 июля - 13 июля;

15 июля - 28 июля;

30 июля - 13 августа;

16 августа - 29 августа;

1 сентября - 13 сентября.

Требования к волонтерам:

возраст кандидата - не менее 18 лет;

гражданство Российской Федерации;

наличие опыта волонтерской деятельности в сфере культуры.

Организационное собрание участников первой смены молодежного лагеря «Самолва» состоится 18 июня в 12.00 на площадке университетского сквера (Псков, площадь Ленина, 2).