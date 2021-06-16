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Общество

«Разлагаются на скамейке»: великолучанин просит помочь бездомным

17.06.2021 10:50|ПсковКомментариев: 0

Житель Великих Лук просит помочь нуждающимся людям, которые живут на остановке на проспекте Гагарина. Свою просьбу он опубликовал на сайте губернатора Псковской области.

«Каждый день хожу по проспекту Гагарина, на остановке каждый день сидят бомжи от 2 до 5 человек, распивают, тусят, общаются. Оккупировали скамейку на остановке, просто, бывает, разлягутся там и лежат посреди дня (картина огорчает своим видом)», - написал местный житель.

По его словам, люди, которые приходят на остановку и ждут транспорт, не могут воспользоваться этой скамейкой, потому что «ее давно провоняли».

Автор просьбы также отметил, что он делал замечание этим людям, но они не придали этому значения. «Полиция внимания не обращает. Может, им жить негде или помощь нужна. Но я уже второй год вижу эту картину, как люди разлагаются на этой скамейке. Мне надоело смотреть. Решайте, что там с ними делать», - призвал горожанин и добавил, что люди не могут посидеть и дождаться транспорта, а «эти алкаши там прописались навечно, похоже». Житель Великих Лук добавил, что «забирать» этих людей можно в дневное время с 13.00 до 18.00.

Ответственной за решение данной проблемы назначили председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольгу Евстигнееву.

Теги: #великие луки #социальная сфера #помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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