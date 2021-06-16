Общество

Более 20 тонн сала из Польши не пропустили через границу в Псковской области

21 тонну свиного шпика вернули в Польшу сотрудники управления Россельхознадзора в связи с отсутствием ведомственного разрешения на транзит, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники управления провели ветеринарный контроль партии замороженного свиного шпика на российско-латвийской границе в Псковской области, в МАПП «Убылинка». 21 тонну свиного сала перевозили автотранспортом из Польши в Монголию.

В ходе проверки государственные инспекторы управления из-за отсутствия разрешения Россельхознадзора на транзит по территории Российской Федерации запретили дальнейшее перемещение мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен и оформили акт о возврате груза.