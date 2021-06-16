Общество

Псковские курсанты обсудили особенности суда над подростками

Псковские курсанты Академии ФСИН России стали победителями межведомственного межрегионального научно-практического семинара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Псковский филиал Академии ФСИН России и Московский областной филиал университета МВД России имени В. Я. Кикотя в режиме видео-конференц-связи провели семинар «Преступления, совершаемые несовершеннолетними, и в отношении несовершеннолетних». В мероприятии приняли участие 55 курсантов и студентов.

Участники конференции обсудили проблемные вопросы профилактики преступности несовершеннолетних, особенности судопроизводства по таким уголовным делам и сложные ситуации в следственной и судебной практике.

По итогам семинара победителями стали курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России: Юлия Семенова с докладом «Воздействие кибермоббинга и кибербуллинга на преступное поведение несовершеннолетних» и Алина Гудилова с научной работой «Проблемы противодействия преступлениям, связанным с вовлечением несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Псковские курсанты Александра Александрова, Яна Коношева, Ольга Гордиенко и София Зайцева также заняли призовые места. Научный руководитель всех победителей и призеров Псковского филиала академии – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Ольга Лещенко.

«Научное мероприятие проводилось в целях расширения и укрепления межведомственного сотрудничества образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства внутренних дел России, обмена научными мнениями, что, несомненно, повышает уровень их профессиональной подготовки, выявляет научный потенциал и развивает правовую культуру», – отметила Ольга Лещенко.