Общество

В СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов

В честь 85-летия «Союзмультфильма» в СберБанк Онлайн подготовил 16 приветственных заставок, на которых герои известных мультфильмов произносят свои самые знаменитые фразы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

На заставках пользователи Сбербанка Онлайн увидят героев мультфильмов «Летучий корабль», «Вовка в тридевятом царстве», «Маугли», «Малыш и Карлсон», «38 попугаев», «Тайна третьей планеты», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Возвращение блудного попугая», «Винни Пух», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Чебурашка», «Жил-был пес», «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация». Так, Вовка спрашивает у Двоих из ларца: «А вы и конфеты за меня есть будете?», Карлсон успокаивает Малыша «Спокойствие, только спокойствие!», Матроскин говорит, что будет экономить, а Водяной поет, что ему охота летать, рассказали в пресс-службе банка.

Изображения сопровождаются интересными фактами о мультфильмах. Из них пользователи СберБанк Онлайн могут узнать, что, например, образ задумчивого Удава из «38 попугаев» режиссера Ивана Уфимцева оказался для художника-постановщика Леонида Шварцмана самым сложным. Он долго изучал поведение и облик змей в зоопарке, однако все получилось лишь тогда, когда легендарный художник позволил себе «оторваться от реальности» и нарисовал Удаву веснушки, брови и «цветочную» расцветку. Или о том, что все крылатые фразы из мультфильма «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева («день варенья», «дело-то житейское», «а у вас молоко убежало» и другие) — импровизация актеров: изначально их не было в сценарии.

«Мы во многом живем эмоциями, и в диджитальном мире они особенно важны. Добрые и знакомые каждому заставки на основе шедевров отечественной мультипликации делают СберБанк Онлайн более комфортным и человечным, ведь наше приложение давно уже не только о финансах — оно о жизни во всех ее проявлениях. Мы выросли на этих произведениях, они составляют часть нашего общего культурного кода, всем близки и понятны. Мы поздравляем "Союзмультфильм" с юбилеем и рады, что у нас появился отличный повод интегрировать его персонажей в приложение, подняв пользователям настроение и сообщив неизвестные факты о любимых мультфильмах», - рассказал директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Легендарные персонажи «Союзмультфильма» обладают уникальным свойством многогранности, благодаря которому они и в XXI веке раскрываются своим поклонникам новыми смыслами, легко встраиваясь в актуальный мультимедиа-контекст. Приложение СберБанк Онлайн также предоставляет своим пользователям множество дополнительных возможностей, успешно экспериментируя с различными digital-форматами, одним из которых является проект с «Союзмультфильмом». Герои на праздничных заставках не только создадут настроение пользователям приложения, но и расскажут множество интересных и малоизвестных фактов из своей истории, добавила руководитель департамента маркетинга киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Мельникова.

Чтобы установить заставку, нужно зайти в раздел «Заставки на входе», который можно найти в настройках профиля (кружок в левом верхнем углу главного экрана) или в умном поиске. Описания заставок после установки пака появятся внизу профиля (кружок в левом верхнем углу главного экрана). Установить новые заставки также можно перейдя по ссылке.