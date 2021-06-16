Общество

3D-модель дома мечты создали псковские школьники

Веб-сайты, чат-боты, компьютерные игры, 3D-модели дома мечты и замка принцессы и другие проекты создали самостоятельно школьники города Пскова, которые стали участниками бесплатного летнего интенсива в Центре цифрового образования «IT-куб.Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре цифрового образования.

По словам организаторов, интенсив — это то, что получается, когда образование совмещается с развлечением: в течение 10 дней дети погружались в определенную тему и исследовали ее в разных форматах индивидуальной и групповой работы.

В этом году Центр цифрового образования «IT-куб.Псков» предложил ребятам программы «на любой вкус и возраст»:

программирование на языке Scratch – для самых юных программистов, делающих первые шаги в мир IT;

как приручить питона – программирование на языке Python для тех, кто никогда не писал код, но хочет получить первую работающую программу как можно быстрее;

Веб-разработка для начинающих – знакомство с основами веб-программирования для пытливых умов, желающих знать, как работает интернет за пределами панели разработчика, научиться разрабатывать веб-страницы с использованием HTML и CSS и размещать их в интернете;

3D-моделирование в SketchUp – для будущих дизайнеров, мечтающих создавать виртуальные пространства.

В летних интенсивах в этом году приняли участие более 70 детей из школ города Пскова. С детьми работали педагоги, специалисты в области IT. Организаторы отметили, что это позволило сделать программу тематического интенсива насыщенной и яркой, познавательной и полезной.

«"IT-куб.Псков" - это первая в регионе инновационная площадка дополнительного образования, направленная на развитие компетенций школьников в области программирования и информационных технологий», - добавили в центре цифрового образования.

Занятия по очным образовательным программам в Центре цифрового образования «IT-куб.Псков» начнутся в сентябре. Запись будет доступна со 2 августа с использованием системы «Навигатор дополнительного образования Псковской области» по ссылке.