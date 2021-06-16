Общество

Псковички с четырьмя детьми могут досрочно выйти на пенсию в этом году

Женщины с четырьмя детьми могут выйти на пенсию в 56 лет в этом году, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе управления ПФР РФ в городе Пскове и Псковском районе Псковской области.

В соответствии с действующим пенсионным законодательством многодетные мамы могут оформить страховую пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста.

До 2019 года это право предоставлялось только многодетным мамам, родившим и воспитавшим пять и более детей. Они выходят на пенсию в 50 лет. С 2019 года круг многодетных мам, которые имеют право выйти на пенсию досрочно, расширился. Такая льгота теперь есть и у женщин, имеющих трех или четырех детей.

Первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины 1965 года рождения, имеющие четырех детей. Они будут иметь право оформить пенсию в 2021 году при достижении 56 лет. Матери троих детей, достигшие 57 лет смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.

Для досрочного выхода на пенсию многодетной мамой должен быть выполнен ряд требований:

воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

наличие необходимого страхового стажа;

наличие необходимых пенсионных коэффициентов (ИПК).

Страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), необходимые для назначения пенсии в 2021-2025 годах:

2021 2022 2023 2024 2025 Стаж 12 13 14 15 15 ИПК 21 23,4 25,8 28,2 30

Периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности), включаются в страховой стаж, напомнили в пенсионном фонде. За них устанавливаются определенные пенсионные коэффициенты. За период ухода за первым ребенком до полутора лет начисляется 1,8 пенсионных коэффициента за год (соответственно за полтора года 2,7 коэффициента). За период ухода за вторым ребенком – 3,6 пенсионных коэффициента за год (5,4 коэффициента - за полтора года), за третьим и четвертым – 5,4 за год (за полтора года 8,1 коэффициента).

«Периоды ухода засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в пенсионный фонд РФ», - подчеркнули в управлении ПФР.

Также сотрудники пенсионного фонда обращают внимание пенсионеров, что правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные матери, воспитывающие не только своих, но и усыновленных детей. На опекунов данная льгота не распространяется.