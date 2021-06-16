Общество

Александр Котов поблагодарил губернатора за внимательное отношение к работе областного Собрания

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поблагодарил губернатора Псковской области за внимательное отношение к работе регионального парламента. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, спикер областного Собрания выразил главе региона благодарность за внимание к проблемам, которые озвучивают депутаты, и за тесную конструктивную работу.

Александр Котов подчеркнул, что такое взаимодействие с губернатором, администрацией области, органами исполнительной власти на протяжении шестого созыва регионального парламента способствовало улучшению совместной работы.

Каждый депутат регионального парламента получил благодарственные письма от администрации области.