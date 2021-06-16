Общество

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 по состоянию на утро 17 июня увеличилось до 441.