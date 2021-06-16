Общество

Порховскому мировому судье продлили срок полномочий

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали назначение Ирины Федоровой на должность мирового судьи судебного участка №23 в границах Порховского района. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ирина Федорова окончила академию права и управления, имеет общий стаж работы в области юриспруденции 14 лет 11 месяцев. С 2014 года работает мировым судьей судебного участка №23.

Ее кандидатуру на этот пост рекомендовали в связи с истечением срока полномочий и соответствующим заключением квалификационной коллегии судей Псковской области.

Председатель областного Собрания Александр Котов поздравил Ирину Федорову с назначением. «Желаем успешной работы и справедливого правосудия», - добавил он.