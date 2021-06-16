Общество

Псковские энергетики напомнили об опасности полетов вблизи ЛЭП

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» предупреждает пилотов и всех любителей воздушных видов спорта о недопустимости полетов вблизи охранных зон ЛЭП. Энергетики напоминают об опасности поражения электрическим током при столкновении с воздушными линиями электропередачи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала компании.

Соприкосновение с проводом ЛЭП любых летательных средств, и даже «воздушных змеев», смертельно опасно. Электроустановки построены по принципу исключения прямого контакта человека с токоведущими частями, находящимися под напряжением. Никто не гарантирует, что неопытный парашютист не заденет токоведущие части парашютом или стропами, а дельтаплан или спортивный самолет, приземлившись в охранной зоне ЛЭП, не попадает под напряжение. Летательный аппарат вблизи энергообъектов не только несет угрозу жизни пилота, но и становится причиной сбоя в работе электрических сетей, пояснили электроэнергетики, подчеркнули в компании.

Псковичам напомнили, что на высоте менее 100 метров линии электропередачи могут обладать низкой контрастностью с окружающим фоном. Более того, в сумерках с расстояния свыше 100 метров провода на фоне земли абсолютно не видны. Их наличие можно лишь предугадать по расположению и высоте опор ЛЭП.

Чтобы полет был безопасным, электроэнергетики призвали строго соблюдать следующие правила:

при подготовке к полету изучите маршрут, обратите внимание на расположение воздушных ЛЭП;

по время полета помните о риске столкновения с воздушными ЛЭП и необходимости визуальных осмотров;

псли ваш летательный аппарат оказался вблизи ЛЭП, не пытайтесь маневрировать, обходя провода на малой высоте;

при наличии запаса высоты пересекать ЛЭП желательно над опорами — они более заметны, чем провода.

«При аварийной ситуации вы должны любыми маневрами постараться увести свой аппарат от ЛЭП. Самая жесткая посадка безопаснее касания проводов!» - добавили в филиале «Россети Северо-Запад».

Энергетики просят соблюдать максимальную осторожность и не приближаться к местам прохождения воздушных линий электропередачи. Для тех жителей области, кто стал свидетелем происшествия в охранных зонах ЛЭП, Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает номер телефона «горячей линии» - 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Подробную информацию о правилах поведения вблизи энергообъектов – в городе, на даче, на природе - можно прочитать на интернет-портале МРСК Северо-Запада «Электробезопасность взрослым».