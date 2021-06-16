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Общество

Изменилась процедура избрания членов Общественной палаты депутатами Собрания

17.06.2021 15:02|ПсковКомментариев: 0

В закон «Об Общественной палате Псковской области» внесли изменения, касающиеся порядка утверждения кандидатов в состав палаты региональным парламентом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Депутатский корпус тайным голосованием избирает 12 членов палаты из 36. Согласно действующим нормам, кандидат может быть включен в рейтинговый список, из которого и формируется состав палаты, только при условии, что за него отдано не менее 1/3 голосов депутатов Собрания депутатов от установленного числа депутатов Собрания депутатов.

Новая редакция закона будет звучать так: «в состав Общественной палаты утверждаются первые двенадцать кандидатов из указанного списка, при условии, что за кандидата отдано большинство голосов от числа избранных депутатов Собрания депутатов».

Напомним, состав Общественной палаты 2021-2024 годов уже сформирован: 12 человек избрали депутаты областного Собрания, столько же утвердил губернатор, оставшуюся треть сформировали сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.

Теги: #псковское областное собрание #Общественная палата Псковской области #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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