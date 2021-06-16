Общество

С 1 июля псковичи будут получать соцвыплаты только на карту «Мир»

Перечисление пенсий и социальных выплат с 1 июля будет производиться только на карты российской платежной системы «Мир». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Это относится и к ежемесячной выплате из средств материнского (семейного) капитала, добавили в пресс-службе ПФР.

При оформлении карты «Мир» с новыми реквизитами счета, необходимо заблаговременно передать их в ПФР. Сделать это можно через Личный кабинет на портале ПФР, в офисе МФЦ или клиентской службе ПФР. При этом сообщить о новых реквизитах удобнее всего будет в электронном виде.

Чтобы подать электронное заявление, необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР, используя логин и пароль портала госуслуг.

Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «О доставке пенсии», указав способом доставку через кредитное учреждение. Далее следует ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка, и отправить заявление в учреждение ПФР, производящее выплату.

Аналогично нужно поступать при подаче заявления на получение социальных выплат: в разделе «Социальные выплаты» нужно выбрать пункт «О доставке социальных выплат», указать способ доставки через кредитное учреждение и ввести реквизиты расчетного счета банка, в котором была открыта карта платежной системы «Мир».

«Для тех, кому пенсии и выплаты зачисляют на счет по вкладу без карты, например, на сберкнижку или доставляют почтой, ничего не изменится, переходить на карту "Мир" не требуется», - добавили в ПФР.