Общество

Варианты обновления привокзального сквера и городского пляжа продумают в Пскове

В детском технопарке «Кванториум Псков» проходит третий Всероссийский марафон разработчиков «Геохакатон». 11 команд кванторианцев из Пскова, Ярославля, Великих Лук, Новокузнецка (Кемеровская область) и Кировска (Ленинградская область) будут решать актуальные проблемы экологии, градостроительства, дизайна и IT. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе детского технопарка.

«В этом году у конкурса "Геохакатон" появился федеральный статус. Это означает, что еще больше детей будут вовлечены в работу с геоинформационными технологиями. Это очень перспективное направление, набирающее популярность», - отметила организатор конкурса и методист детского технопарка «Кванториум Псков» Вера Васильева.

Соревнования будут проходить по трем направлениям: геодизайн, экология и IT. Партнеры конкурса предоставили командам кейсы (проблемные ситуации), на которые нужно предложить решение, используя геоинформационные технологии, беспилотные летательные аппараты, фотограмметрию, 3D-моделирование, программирование и т. д.

Так, управление городского хозяйства администрации Пскова предлагает участникам продумать организацию пространства пляжа у Мирожского монастыря. Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов ставит командам задачу продумать варианты реконструкции привокзального сквера. Международная технологическая компания «Here» предложила разработать платформу для создания геоквестов. От компании «Intel» поступило задание, используя возможности ГИС-технологий, оценить визуальное воздействие высотных объектов на город. И еще один кейс от Псковского государственного университета и псковского отделения Русского географического общества посвящен проблемам вымывания известняка и изменения береговой линии у Снетогорского монастыря.

Также помощь в организации конкурса оказали образовательная площадка «Научим онлайн», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин и Сибирский государственный университет геосистем и технологий.

В течение трех дней кванторианцы будут продумывать решение и посещать профильные мастер-классы от специалистов в сфере экономики, геоинформатики и представления продукта. Жюри оценит идею, степень проработки, экономическую целесообразность, использование ГИС-технологий и презентацию проекта.

Марафон разработчиков «Геохакатон» завершится 19 июня.