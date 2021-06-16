Общество

Определен внешний вид нового детского комплекса на Запсковье. ФОТО

В 2022 году в сквере на Сиреневом бульваре в Пскове появится игровая зона для малышей и подростков. Куратором данной территории является депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, стало известно Псковской Ленте Новостей. Проект выбрали сами жители в результате онлайн-голосования, в котором приняли участие более 11 тысяч псковичей.

Для сквера на Сиреневом бульваре горожане выбрали вариант №1 проекта детского игрового комплекса. Эта игровая зона предполагает разные виды качелей — «Снегирь», «Дельфинчик», горку и песочницу для малышей, карусель. Также будет установлен детский спортивный комплекс «Лето», цепные качели и качели «Весы». Для детей старшей возрастной группы предусмотрены сетки из армированного каната, различные лазы и лабиринты.

Игровое оборудование поступит от разных производителей, которые используют при изготовлении детских площадок только отборное сырье и материалы. Вся продукция проходит сертификацию на безопасность и экологичность и разрешена к применению при изготовлении товаров для детей.