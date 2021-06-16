Общество

Группа псковских полицейских вернулась из командировки в Северный Кавказ

Группа сотрудников органов внутренних дел области возвратилась из служебной командировки в Северо-Кавказский регион 17 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, там псковские полицейские в течение полугода обеспечивали правопорядок.

В состав сводного отряда вошли представители различных подразделений, а также отделов внутренних дел на районном уровне. «Для многих из них это уже не первый подобный выезд. Возле Центра профессиональной подготовки УМВД стражей порядка тепло встречали сослуживцы, родные и близкие», - рассказали в пресс-службе.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области Алексей Федоров обратился к прибывшим с приветственным словом. Он подчеркнул, что полицейские достойно справились с поставленными перед ними ответственными задачами.

После отдыха они продолжат выполнение служебных обязанностей в своих подразделениях на территории региона.