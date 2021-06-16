Общество

Александр Братчиков впервые стал донором крови

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков впервые стал донором крови. Об этом он сообщил сегодня, 17 июня, в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм Александра Братчикова

«Присоединился к донорскому движению. Это новый для меня опыт, и, надеюсь, что он поможет нуждающимся в донорской крови псковичам», - прокомментировал это событие Александр Братчиков.

С 10 по 17 июня по всей стране прошла совместная акция «Единой России» и ОНФ, приуроченная к Всемирному дню донора. В этом году международный лозунг дня донора крови звучал так: «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Он передает важный вклад доноров крови в сохранение и спасение жизни.