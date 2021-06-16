Общество

В Псковском районе стало на двух почетных граждан больше

Звание «Почетный гражданин Псковского района» присвоили заслуженному работнику сельского хозяйства Анатолию Иванову и председателю нескольких ветеранских организаций Юрию Соседову. Они отмечены за выдающийся вклад в развитие Псковского района, активную деятельность, способствующую повышению авторитета муниципального образования, сообщается в инстаграм-аккаунте местной администрации.

На фото: Анатолий Иванов

Решение о присвоении званий было принято на 31-м заседании Собрания депутатов Псковского района.

Анатолия Иванова, до недавнего времени председателя районного комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам, к присвоению звания почетного гражданина представила инициативная группа руководителей сельскохозяйственных предприятий. А известного общественного деятеля, генерал-майора Юрия Соседова выдвинули Совет ветеранов Псковского района и трудовой коллектив военного комиссариата Псковской области.

На фото: Юрий Соседов

«От всей души поздравляем почетных граждан Псковского района с заслуженным званием. Желаем им крепкого здоровья, благополучия, почета и уважения среди всех жителей нашего района», - отметили в администрации.