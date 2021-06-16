Общество

Мишустин предложил регионам использовать столичный опыт борьбы с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым наращивать темпы вакцинации от коронавируса в стране, а также предоставлять гражданам всю необходимую информацию о том, как защитить себя и родных. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, пишет ТАСС.

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Глава кабмина обратил внимание глав регионов на то, что «люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки».

Он напомнил, что в России по поручению президента Владимира Путина организована бесплатная вакцинация для всех желающих в каждом регионе. «В то время, как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность - бесплатно и на всей территории страны», - подчеркнул Мишустин.

«Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом», - добавил он.

По словам премьера, решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер позволит защитить людей, а также не приостанавливать работу предприятий. «Сейчас не только в Москве, но и во многих (других) регионах - Московской, Кемеровской областях, на Сахалине - принято решение о проведении обязательной вакцинации не менее 60% работников определенных сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий», - подчеркнул он.

Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции, отметил Мишустин. «Рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов», - добавил он.

Премьер-министр напомнил, что сейчас у регионов есть возможность самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от ковида. «Такое решение исходя из эпидемиологической ситуации принимает главный санитарный врач субъекта РФ. И прошу губернаторов плотно взаимодействовать с ними, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации», - указал он.

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Мишустин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса и ходом вакцинации в регионах с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения к новым вызовам. «Очень важно постоянно мониторить ситуацию, чтобы вовремя принимать меры и обеспечить полную готовность нашей системы здравоохранения к новым вызовам. Пожалуйста, продолжайте взаимодействовать с регионами. Это очень важно», - сказал премьер.

По его мнению, столичный опыт можно использовать для борьбы с коронавирусом в других регионах России. Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах до 15 августа.