Общество

Почему нужна массовая вакцинация от COVID-19? ИНФОГРАФИКА

В Псковской области снова растет заболеваемость коронавирусом. И, как отмечают региональные власти, самым эффективным способом противостоять новому вирусу остается вакцинация: сегодня это сделать достаточно просто, прививочные пункты открыты в каждом районе, а в Пскове и Великих Луках они работают даже в торговых центрах.

«До 1 сентября необходимо привить 303 тысячи жителей или 60% населения, - сообщал ранее губернатор Михаил Ведерников. - Если же сохранить нынешние темпы вакцинации, то коллективного иммунитета Псковская область достигнет только к осени 2022 года, и тогда масочный режим и ограничения сохранятся».

Между тем коллективный иммунитет должен быть выработан уже к осени 2021 года, до начала сезонных заболеваний. Подробнее о том, зачем нужна массовая вакцинация от COVID-19, - в инфографике Псковской Ленты Новостей.