Общество

Псковская область стала участником проекта по профилактике меланомы кожи

Псковская область стала участником проекта «Онконастороженность: своевременная диагностика – успех в лечении» по профилактике и предотвращению меланомы кожи. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском онкодиспансере.

Меланома – самая сложная форма среди всех онкологических кожных заболеваний. Своевременное выявление этой онкопатологии значительно повышает шансы больного на выздоровление, поэтому важно говорить о диагностике рака кожи. Снижение уровня заболеваемости онкопатологиями, в частности меланомой в Псковской области, – основная цель проекта, для достижения которой совместно прилагают усилия врачи, пациенты и органы власти.

Ежегодно в Псковской области выявляется около 50 новых случаев меланомы. На учете в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере состоит около 520 жителей больных меланомой. Россияне плохо информированы о причинах и первых признаках заболевания, а также о возможностях его диагностики на ранних стадиях. Информационная кампания направлена на раннее выявление меланомы кожи и повышение приверженности населения к лечению. Основная цель проекта – проинформировать население о нарастающей проблеме и путях её решения.

«В силу того, что меланома быстро дает метастазы, примерно 40% пациентов врачам не удается спасти. Однако при ранней диагностике (в ходе диспансеризации или профилактических осмотров) меланома излечима в 90% случаев», - отметил главный врач ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный специалист по онкологии комитета по здравоохранению Псковской области Александр Юров. Поэтому так важно информировать население о факторах риска развития меланомы, проведении профилактических медицинских обследований и своевременном обращении за медицинской помощью.

Значительная часть факторов риска возникновения злокачественных новообразований управляема, и здоровье пациента во многом зависит от приложенных именно им усилий. Для предотвращения развития рака кожи не нужно находиться на солнце в пик его активности – с 11 до 15 часов; необходимо защищать кожу с помощью одежды и солнцезащитного крема и регулярно проходить обследование у специалистов.

В особой группе риска люди с большим количеством родинок. Важно знать, как выглядит безопасная родинка и как выглядит родинка, которая может привести к меланоме. Нормальный вид – это пигментное пятно на коже, которое имеет ровный цвет, чаще всего круглой или овальной формы.

Врачи онкологического диспансера призывают жителей Псковской области взять за правило своевременно обращаться к специалистам для выявления меланомы на ранних стадиях и предупреждения её развития.

В настоящее время одним из приоритетных проектов государства в сфере охраны здоровья населения является федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 гг.». В течение этого времени государство поставило задачи перед всем здравоохранением к 2024 году снизить смертность от новообразований, увеличить охват населения комплексом профилактических мер. Реализация всероссийского социального проекта «Онконастороженность: своевременная диагностика – успех в лечении» в регионах Российской Федерации соответствует федеральной государственной стратегии и имеет высокую социальную значимость. Он направлен на раннюю диагностику онкологических заболеваний для сохранения жизни россиян.

Всероссийский социальный проект «Онконастороженность: своевременная диагностика – успех в лечении» стартовал в 2017 году, в нем приняли участие более 40 регионов России. Инициатор проекта - МБОО «Возрождение».