Общество

Врач рассказала, сколько воды нужно пить в жару

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, сколько воды нужно пить в день во время жары. Как пояснила специалист в беседе с «Москвой 24», хорошая привычка - пить воду с утра. Так, достаточно будет стакана воды натощак после пробуждения.

«Чаще всего мы рекомендуем пить теплую воду, она лучше всего усваивается и быстрее приносит результат», - рассказала медик. Она отметила, что во время жары организм человека активно теряет воду через кожу, чтобы охладиться, поэтому в жару вода всегда должна быть под рукой - обычная, питьевая, не сладкая и не газированная, без добавок. Именно обычная вода лучше всего утоляет жажду.

Врач посоветовала при намеке на жажду сделать несколько глотков воды, не дожидаясь, пока она станет отчетливой.

Чернышова подчеркнула, что особенно в жару в воде нуждаются дети из-за активного обмена веществ, их подвижности и энергичности. Между тем, пожилым людям также стоит внимательно относиться к водному балансу.

Кроме того, в жаркую погоду врач советует носить головные уборы и дышащую одежду, желательно из натуральных тканей и светлых оттенков. Если при нахождении на жаре появляется слабость и головная боль, рекомендуется уйти в тень и пить как можно больше воды.