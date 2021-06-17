Общество

Стало известно, когда в России не выгодно идти в отпуск

Не выгодно идти в отпуск в месяце, в котором больше всего праздников – это январь и май. Лучше всего отдыхать в такие периоды, когда все пять дней недели рабочие, рассказала агентству «Прайм» старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, передает РИА Новости.

В феврале тоже идти в отпуск финансово невыгодно, потому что это самый короткий месяц. В текущем 2021 году в нем было всего 19 рабочих дней. Также лучше не идти в отпуск перед увольнением. Единственным преимуществом такого решения будет отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней.

В ряде случаев невыгодно уходить в неоплачиваемый отпуск или так называемый отпуск за свой счет.