Общество

В Псковской области увеличивается число заболевших коронавирусом в сутки

63 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 17 июня. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 38 636 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Количество заболевших в сутки увеличивается, - отметил глава региона. - Пожалуйста, вакцинируйтесь. Берегите себя и своих близких».

За сутки от коронавируса избавились 20 пациентов, всего- 32 960. Скончался 441 человек.

За 24 часа в регионе провели 1 590 исследований на новую инфекцию, всего - 403 479.

Михаил Ведерников также рассказал, что 67,6 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 56 тысяч полностью завершили вакцинацию.