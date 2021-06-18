Общество

Мошенники предлагают псковичам сразу получить президентскую выплату на детей

Мошенники через фейковые сайты госуслуг обещают произвести августовскую выплату на детей уже сейчас. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ПФР в городе Пскове и Псковском районе.

Пенсионный фонд РФ готовится к выплатам в размере 10 тысяч рублей всем школьникам России. Известно, что выплаты семьям с детьми, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию, будут начислены в августе, в преддверии нового учебного года. Однако «предприимчивые люди» уже активизировались и начали предлагать получать деньги незамедлительно, заметили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Мошенники создают фейковые сайты госуслуг с похожим дизайном и просят ввести данные банковских карт, в том числе трехзначный код на обороте карты. Это открывает мошенникам доступ ко всем деньгам, хранящимся на карте. Кроме того, людям отправляют электронные письма с текстом «кликни и получи выплату от президента» или же предлагают ввести данные и приложить скриншоты документов для быстрого получения денег. Это также дает возможность снять со счета имеющиеся накопления.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе обращает внимание граждан, что Пенсионный фонд никогда не запрашивает CVC-код банковской карты и код из SMS и призывает не верить подобным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать реквизиты банковской карты третьим лицам.

После подписания нормативных документов вся официальная информация о начале августовских выплат будет размещена на официальном сайте ПФР и портале «Госуслуги».