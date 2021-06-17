Общество

Посевную кампанию завершили в Псковской области

Посевную кампанию завершили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, общий яровой сев составил свыше 37 тысяч га, что равно 101% к плану, зерновой - около 16 тысяч га (102%). Рапсом засадили почти 8 тысяч га, это в 2,3 раза больше запланированной территории.

Площадь посева картофеля составила 1,7 тысячи га (100%), овощей открытого грунта — 0,7 тысячи га (82%). Технические культуры - лен и конопля - засеяны в количестве 130% к плану, площадь занятой территории составила более 260 га.