Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Алиной Рыбиной

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - член Экспертного совета Российского экологического движения (РЭД), заместитель генерального директора ГК «Титан» Алина Рыбина.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней об экологическом проектировании и в целом о системном подходе к решению экологических проблем и формированию правильного экопространства. Также будут затронуты вопросы корпоративной социальной ответственности: должен ли в современном мире крупный бизнес быть социально ориентированным и активно участвовать в решении актуальных общественных проблем?

Наряду с этим ведущий обсудит с Алиной Рыбиной, как в Псковской области можно выстроить успешную коллаборацию крупного бизнеса с малым и средним.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и присоединяйтесь к беседе.