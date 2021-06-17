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Общество

Первые заявки поступили на конкурс проектов застройки Четырех углов в Пскове

18.06.2021 12:43|ПсковКомментариев: 0

Организаторы конкурса на эскизный проект застройки Четырех углов в Пскове не ограничивают круг его участников профессионалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Фавор».

«У нас открытый конкурс, в нем могут принять участие даже просто любители порисовать», - отметили в ООО «Фавор». Организатором конкурса уже поступили первые заявки от желающих поучаствовать в конкурсе. Они запросили техническую документацию, после чего приступят к работе над эскизным проектом.

При этом организаторы не планируют озвучить имена заявившихся на конкурс. «Было бы правильно, чтобы жюри конкурса не знало, кто автор того или иного проекта, чтобы не было никакой предвзятости. Поэтому все проекты, поступившие на конкурс, будут рассматриваться инкогнито», - добавили в ООО «Фавор».

Напомним, в мае в Пскове стартовал открытый конкурс на эскизный проект-идею застройки территории квартала (гостинично-торговый комплекс) в границах улиц Пароменской, Максима Горького, Петровской и Рижского проспекта. В конкурсе могут принять участие все желающие, все, кто готов представить проекты, соответствующие условиям конкурса.

Теги: #благоустройство #конкурс #четыре угла
Источник: Псковская Лента Новостей
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