Общество

Герман Петрушко: Проектная документация второй очереди завода «Титан-Полимер» будет готова в следующем году

Проектная документация по второй очереди псковского завода «Титан-Полимер» - выпуск ПЭТ-гранул – будет готова в 2022 году. Об этом в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове сообщил генеральный директор предприятия Герман Петрушко.

На сегодняшний день по второй очереди завода ведутся предпроектные работы, которые включают в себя сбор достаточно обширного материала. Производятся необходимые подсчеты по потреблению воды и электроэнергии, учитываются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

В частности, совместно с российскими институтами, поставщиками технологии, производителями оборудования была проведена огромная научно-исследовательская работа на предмет пересмотра действующего норматива и изменения класса опасности терефталевой кислоты (основного компонента для производства ПЭТ-гранул в рамках второй очереди).

На основании проведенных исследований с 01 марта 2021 года вступили в силу новые санитарные правила. Постановлением главы Роспотребнадзора терефталевую кислоту отнесли к веществам III класса опасности. Рекомендуемая величина предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 5 мг/м3.

«В США терефталевая кислота не нормируется и считается безопасной. В Европе лишь одна страна признает ее третьим классом опасности - Германия, во всех остальных — это четвертый класс опасности», - рассказал Герман Петрушко.

По данным Немецкого научно-исследовательского общества (DFG), величина норматива 5 мг/м3 обеспечивает безопасность всех видов воздействий, в то время как по зарубежным данным для терефталевой кислоты установлены значения нормативов в воздухе рабочей зоны: TWA - 10 мг/м3 (Бельгия, Дания, Исландия, Нидерланды, Новая Зеландия, Перу).

Второй этап реализации проекта «Титан-Полимер» предполагает производство гранул полиэтилентерефталата волоконных и пленочных марок. ПЭТ применяется для производства штапельных волокон, полиэфирных нитей (в том числе медицинских), тканей, а также нетканых материалов.

В ходе реализации 1-й и 2-й очереди проекта планируется инвестировать более 20 млрд рублей, создать более 500 новых рабочих мест и более 2,5 тысяч - на смежных производствах.