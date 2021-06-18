Общество

«Собственной персоной» заместитель гендиректора ГК «Титан» Алина Рыбина. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 18 июня. Гость студии - член Экспертного совета Российского экологического движения (РЭД), заместитель генерального директора ГК «Титан» Алина Рыбина.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней об экологическом проектировании и в целом о системном подходе к решению экологических проблем и формированию правильного экопространства. Также были затронуты вопросы корпоративной социальной ответственности: должен ли в современном мире крупный бизнес быть социально ориентированным и активно участвовать в решении актуальных общественных проблем?