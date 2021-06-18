Общество

В Псковской области медики получили награды за добросовестный труд

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось сегодня, 8 июня, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К медикам обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова: «Низкий поклон вам от всех, ради кого вы трудитесь! Каждый, кто принял на себя миссию помогать другим людям, заслуживает особых слов благодарности».

Также Вера Емельянова отметила, что благодаря упорному труду врачей региона Псковская область шаг за шагом преодолевала трудности пандемии, и показатель смертности в 1%, который в два раза ниже, чем средний по стране, служит тому доказательством. Почти 100 единиц медицинского оборудования, новые здания медучреждений - это все результат упорной работы в прошедшем году, который стал прорывным для российской медицины за последние десятилетия, подчеркнула первый вице-губернатор.

«В истории отечественной медицины есть немало примеров, когда, исполняя свой долг, медработники совершали настоящие подвиги. Однако, как известно, подвиги совершаются в экстремальных ситуациях, поэтому мне не хотелось бы желать вам этого. Пусть ваша профессиональная жизнь будет спокойной, планомерно и направленной на качественную работу с пациентами!» - выступил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

По словам Александра Котова, системе здравоохранения должно уделяться самое большое внимание. «При этом мы понимаем, что все новое оборудование и оснащение будет бесполезно, если с ним не будут работать настоящие профессионалы, такие, как вы. Спасибо за ваш нелегкий труд, за вашу самоотверженность, за то, что вы терпеливо несете повышенные нагрузки своей профессии!» - добавил он.

С поздравлением к коллегам также обратилась председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко: «Прошедший год показал действительную значимость нашей профессии. Зачастую те вещи, с которыми нам пришлось бороться в прошлом году, мы знали только из учебников. Но никто из вас не опустил руки, все встали на борьбу с новой инфекцией. Сегодня вы достойно несете звание медицинского работника. Мы с вами вместе! Мы сильные!»

По инициативе Марины Гаращенко медицинские работники почтили память погибших во время пандемии врачей.

«Позвольте в этот день населению Псковской области пожелать ответственности за свое здоровье, а вам, наши герои, - оптимизма, уверенности, здоровья и высокого профессионализма», - сказал председатель Псковской областной организации профсоюзов работников здравоохранения Анжелика Шундер.

Лучшим врачам, фельдшерам, медсестрам и лаборантам области вручили почетные грамоты губернатора Псковской области, благодарности администрации региона, почетные грамоты областного Собрания депутатов.

Всего за заслуги в сфере здравоохранения и многолетний добросовестный труд в связи с Днем медицинского работника почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ получили 44 сотрудника отрасли, нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - 13 сотрудников, благодарность Министра здравоохранения РФ - 82 медика, почетной грамотой комитета по здравоохранению Псковской области отметили 125 медработников.

Завершилось торжественное мероприятие концертом лауреата международных конкурсов, солиста «Петербург-Концерта», победителя шоу «Голос» Петра Захарова.