Общество

Курган Дружбы пройдет в этом году в закрытом формате

Формат проведения международной встречи на Кургане Дружбы обсудили в Пскове. Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова провела встречу с руководством органов исполнительной власти региона, главой Себежского района Леонидом Курсенковым и представителями общественных организаций. Совещание прошло в администрации Себежского района в рамках рабочего визита вице-губернатора в муниципалитет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вера Емельянова обратила внимание, что на традиционное празднование в этом году накладывается действие ограничительных мер из-за эпидемиологической ситуации, поэтому мероприятие состоится в закрытом формате. Вместе с тем вице-губернатор подчеркнула, что главной целью праздника является сохранение традиций ежегодной встречи на слиянии трех государственных границ, чтобы отдать дань памяти предкам, выбравшим это место символом дружбы и единения, почтить память павших и передать эти традиции молодому поколению. «Курган Дружбы необходимо сохранить. Но действовать нам придется с учетом ограничений — массовые мероприятия до сих пор находятся под запретом», — отметила Вера Емельянова.

Несмотря на закрытый формат празднования, организаторы приняли решение сохранить традиционную концепцию проведения встречи. Детали организации мероприятия обсуждались с представителями делегации Республики Беларусь непосредственно на площадке в Себежском районе.

Проведение мероприятия согласовал Роспотребнадзор. Участники встречи пройдут все необходимые процедуры в рамках обеспечения санитарной безопасности, добавили в пресс-службе администрации региона.

Курган Дружбы в Себежском районе — это памятник участникам партизанского движения. На протяжении десятилетий он является местом ежегодной праздничной встречи ветеранов войны трех государств: России, Республики Беларусь и Латвии. В этом году принимающей стороной выступит Россия в лице Псковской области.