Общество

Экопространство появится в Пскове по инициативе «Титан-Полимера»

Завод «Титан-Полимер» займется организаций экопространств в Пскове. Об этом сообщила член Экспертного совета Российского экологического движения (РЭД), заместитель генерального директора ГК «Титан» Алина Рыбина в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Есть территории, которые до конца года мы хотели бы взять за основу для создания экологического пространства», - сообщила она. Алина Рыбина отметила, что этими пространствами могут стать территория возле ПсковГУ, лесная зона, остановка общественного транспорта и участок с высокой проходимостью.

«Мы сейчас эти территории наметили, чтобы провести анализ. Мы создаем нечто новое. Экопространство - это территория, где есть определенный состав по биоразнообразию и инфраструктура. Это не может быть разовой историей. Это должно быть место, которое дальше обслуживается самими людьми», - пояснила она.

Задача предприятия - помочь финансово и организационно. «Максимально там, где можем быть полезными», - добавила Алина Рыбина.