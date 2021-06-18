Общество

Имена победителей областного этапа олимпиады по шахматам назвали в Пскове

Региональный центр шахматного образования и спорта и областная Федерация шахмат утвердили окончательные итоги финального этапа областной олимпиады по шахматам среди обучающихся вторых классов общеобразовательных организаций Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Олимпиада прошла в Опочке, на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Соревнование включало в себя три дисциплины: конкурс эрудитов, конкурс решения шахматных задач и блиц-турнир.

Лучшим в конкурсе решения шахматных задач стал Григорий Григорьев из школы № 1 имени Л. М. Поземского города Пскова, в конкурсе эрудитов — Иван Лабецкий из великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, а в блиц-турнире — Андрей Будников из псковской школы № 9 имени А. С. Пушкина.

В общем зачете по итогам трех конкурсов победителем олимпиады признали ученика школы № 1 имени Л. М. Поземского Григория Григорьева. На втором месте — Иван Лабецкий (Великие Луки), третье место занял Андрей Будников (Псков).

Все участники олимпиады получили памятные подарки от организаторов и главного арбитра — директора гимназии имени А. Д. Петрова Юрия Богашева. Победителей и призеров наградили дипломами и медалями.

Мероприятие прошло при поддержке комитета по образованию Псковской области, комитета по спорту Псковской области, а также благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат России.