Общество

РЖД предлагает псковичам летние скидки на билеты

Федеральная пассажирская компания - дочернее общество ОАО «РЖД» - предоставляет пассажирам возможность воспользоваться выгодными предложениями для путешествий в поездах дальнего следования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Так, в рамках акции «Скидка в плацкартном вагоне до 30%» при покупке билетов до 22 июня действуют скидки 20% и 30% в плацкартные вагоны (в зависимости от расположения мест) в следующих поездах:

№10/9 сообщением Псков – Москва – Псков;

№62 сообщением Великие Луки – Москва;

№677/678 сообщением Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург.

Также до 30 июня действует акция «Начни лето выгодно!», где при покупке билетов предоставляется скидка 50% на верхние места в вагонах купе поезда №677/678 сообщением Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург.

Также Федеральная пассажирская компания предлагает пассажирам воспользоваться акцией «В День рождения лучше поездом» и совершать поездки в любых типах вагонов со скидкой 10%. Акция действует до 28 февраля 2022 года. Получить скидку 10% можно при оформлении билетов для поездок на любых поездах, отправляющихся за неделю до или после дня рождения пассажира, а также непосредственно в праздничную для пассажира дату. В рамках акции вместе с пассажиром в одном вагоне поездку могут совершить не более трех попутчиков при условии единовременного оформления проездных документов в одном заказе.

Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд».

Более подробная информация о действующих акциях доступна на официальном сайте ОАО «РЖД», в разделе «Тарифы и акции». Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.