Общество

В Псковской области планируют подключить к интернету 80% населенных пунктов

Подключить к интернету 80% населенных пунктов Псковской области планируют к 2024 году, на данный момент этот показатель составляет 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Сейчас только порядка 20% населенных пунктов в сельской местности имеют скоростной доступ к сети интернет. В остальные населенные пункты нужно подводить оптику или ставить вышки сотовых операторов. Наверное, это самый оптимальный вариант», - сказал он.

Руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области также отметил, что в рамках проекта «Информационная инфраструктура» интернет уже провели в порядка 250 населенных пунктов региона. «Мы прокладываем оптоволоконные сети и подключаем социально значимые объекты: это школы, больницы, ФАПы, посты Росгвардии, МЧС и территориальные избирательные комиссии. В населенный пункт приходит оптика, ставится шкаф, а от этого шкафа сети могут быть проведены в дома к физическим лицам для получения интернета», - пояснил Денис Матвеев.

Всего, заметил он, в регионе подвести интернет на данным момент нужно к 600 социально значимым объектам. Цена контракта составляет около 450 млн рублей.

«Региональный бюджет никогда не позволит себе такого, поскольку есть и другие не менее важные проекты, поэтому национальный проект нам очень сильно помогает», - сказал он.

Денис Матвеев также рассказал, что в России есть закон «О связи», согласно которому в деревнях с населением от 100 до 250 человек государство должно установить базовую станцию для подключения к интернету бесплатно. Программа рассчитана до 2030 года. Оператором такого подключения является компания «Ростелеком», она устанавливает базовые станции компании Tele2.

«Таким образом, до 2030 года все населенные пункты от 100 до 250 человек будут обеспечены связью. Но что делать с населенными пунктами, в которых проживает менее 100 человек? Для решения этой задачи предполагается выделение средств из резервного фонда правительства. Поэтому к сети подключат и деревни с населением от 20 до 100 человек», - отметил он.

По словам Дениса Матвеева, в Псковской области около 8,5 тысяч населенных пунктов, из них около 5 тысяч имеют население менее 100 человек.