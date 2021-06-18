Общество

Еще 50 услуг в Псковской области планируют начать предоставлять онлайн

Еще 50 услуг в Псковской области планируют начать предоставлять в электронном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

По его словам, в рамках проекта «Цифровое государственное управление» за последние два года в регионе ввели возможность предоставления 14 государственных муниципальных услуг в электронном виде.

«Для сравнения, в 2018 году в электронном виде предоставлялась только одна услуга - запись в детские сады. Сейчас их порядка 14, а в этом году мы планируем ввести еще 50 в рамках национального проекта», - рассказал Денис Матвеев.

Он подчеркнул, что возможность получения услуг онлайн стала особенно актуальной в год пандемии. «Людям больше не нужно никуда ходить, стоять в очередях. Онлайн можно и записаться к врачу, и на вакцинацию, и получить другие услуги», - добавил Денис Матвеев.