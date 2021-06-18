Общество

Псковичи смогут забирать чужие посылки по электронной доверенности

Почта России запустила сервис для получения посылок и писем по электронной доверенности. Теперь клиентам Почты больше не нужно оформлять бумажные документы, чтобы получить посылку за другого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Сейчас сервис электронных доверенностей доступен на сайте и в ближайшем времени появится в мобильном приложении Почты России.

«Раньше клиенты Почты получали посылки за другого человека только по заранее оформленным бумажным доверенностям в отделениях почты или по доверенностям, заверенным нотариально. Теперь доверенность можно оформить электронно за несколько минут и совершенно бесплатно. При этом достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу необходимо иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем личном кабинете», - пояснили в учреждении и добавили, что при оформлении электронной доверенности личные данные пользователей будут надежно защищены

В псковском отделении Почты России отметили, что сервис электронных доверенностей позволяет передать право получения посылок и писем другому человеку, когда нет возможности самостоятельно прийти в отделение Почты. «Это будет актуально для людей, уехавших в отпуск, студентов, сдающих сессию в другом городе, или тех, кто не может прийти по состоянию здоровья», - добавили в учреждении.

Доверенность можно оформить сроком до одного года. Сервис доступ физическим лицам, имеющим оформленную ПЭП и согласившихся с условиями сервиса. Для оформления необходимо авторизоваться в Личном кабинете портала pochta.ru, указать мобильный номер телефона доверенного лица и выбрать срок действия электронной доверенности. Далее ввести полученный код из SMS, отправленный на ваш номер мобильного телефона. После успешного оформления доверенное лицо получит SMS-сообщение о том, что на него оформлена электронная доверенность и ему доступно получение посылок и писем в течение всего срока действия доверенности. Отменить доверенность можно в любое время также в Личном кабинете.

Получение посылок или писем по электронной доверенности в отделениях Почты доступно по коду из SMS, присланному на номер мобильного телефона доверенного лица, указанного в электронной доверенности, или по его паспорту.

«Сервис электронных доверенностей упростит рутинные процессы и высвободит время клиентов. В ближайшей перспективе мы планируем подключить к сервису и другие услуги Почты, а также реализовать сервис электронных доверенностей для юридических лиц, что значительно упростит взаимодействие с компаниями», — заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаил Волков.