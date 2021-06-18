Общество

«Акценты» Донецкого: Индийский штамм, страсти по футболу и скафандр для Пересильд

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Добровольно-принудительно». В Москве ужесточили ограничительные меры против коронавируса и фактически начали массовую вакцинацию населения.

«Нет, черти, проигрывают!», или политический околофутбол. Результаты сборной России на Евро-2020 вновь раскололи общество на два непримиримых лагеря.

Скафандр для Юли. Подготовка к космическому полету актрисы Юлии Пересильд обсуждается в сети.

Для начала несколько слов на тему, мимо которой нельзя пройти: саммит в Женеве «Байден-Путин». Оно, конечно, так: где мы, и где встреча двух президентов в верхах? Но когда пару месяцев назад отношения между двумя нашими странами обострились до предела, никто не думал, что вопросы геополитики - это где-то высоко и далеко. Геополитика вот она, рядом, на окраине Пскова, за забором Псковской дивизии ВДВ и в семьях родных и близких. Как выражается один известный депутат, «дивизия – наше градообразующее предприятие». И фактор военной силы во внешней политике пока никто не отменял, в чем мы нынешней весной все наглядно и убедились.

Так что, позитивный итог переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, который озвучили и признали обе стороны, и наша, и американская, - хороший знак. Пусть и относительная, но разрядка международной напряженности хотя бы на несколько ближайших месяцев обеспечена. Не зря Путин отражался в солнцезащитных очках Байдена на обложке журнала «Тайм» накануне встречи. А пресс-конференция Путина по итогам саммита развеяла и все внутриполитические иллюзии: Путин продолжит жесткий курс на закручивание всех и всяческих гаек, а Навальный будет сидеть от звонка до звонка.

Меж тем вести с полей другой войны – с коронавирусом – все тревожней и тревожней. Резкая вспышка заболеваемости ковидом в Москве заставила столичные власти объявить длинные выходные и ввести дополнительные ограничительные меры, а также фактически начать массовую вакцинацию населения. Пока только в сфере обслуживания, но это весьма солидный сектор экономики. И это при том, что Путин в очередной раз публично заявил о том, что вакцинация может быть только добровольной. Власти Москвы, похоже, решили иначе.

В советские годы существовал отличный термин для обозначения такого рода кампаний: «добровольно-принудительно». То есть никто вроде как насильно не заставляет прививаться, но, если не хочешь потерять работу, пойдешь и привьешься.

Антипрививочники стонут и визжат, но, как ежики из анекдота, плачут и «колются». А куда денешься? Не хотите по добру, придется включить экономический фактор. По статистике, да и то мутной, у нас в стране к июню привилось не больше 10% населения. А для выработки так называемого «коллективного иммунитета» должно быть 60%! Пока пропагандисты трендели про чудо-вакцину «Спутник-V», в тех же США привили половину взрослого населения. Почувствуйте разницу. Запад открывается, мы, наоборот, закрываемся. В сети ходят слухи, что с 20 июня мэр Собянин собирается жестко посадить столицу на локдаун, как это было в прошлом году.

При этом надо понимать, что заболевшие коронавирусом в Москве носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса - из Индии. Она более агрессивна и тяжелее переносится. Об этом в четверг, 17 июня, в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания заявил все тот же московский мэр Собянин, цитирую: «К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет, пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека».

В общем, напугал, добавив, что индийский штамм значительно усложнил эпидемическую и экономическую ситуацию в столице. В связи с чем, власти Москвы предложили ряд срочных мер: до 15 июля работодатели должны организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников первым компонентом препарата (а до 15 августа — и второй дозой). Это требование, в частности, касается тех, кто работает в сферах общепита, торговли, услуг, социального обслуживания, образования и здравоохранения. Добрались даже до таксистов. Не привился – не имеешь права таксовать. Штрафы за нарушения режима (чуть не сказал «кровавого») драконовские.

А что у нас? В Багдаде все спокойно. По информации главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, заболеваемость за неделю увеличилась всего на 10% и ниже общероссийских показателей. Судя по всему, индийский штамм, которым закошмарили жителей Москвы, до нас еще не добрался. И было бы неплохо, если бы так и остался где-то в границах Московской области. Хотя опыт показывает, что ковидные волны из столицы приходят к нам с опозданием примерно в три недели. То есть очередную вспышку следует ждать где-то в начале июля. А может, на этот раз пронесет? Не хотелось бы таких сюрпризов: тополиный пух, жара, июль, пора отпусков и… локдаун. На фиг, на фиг!

Народ наш, кстати, по моим наблюдениям, боится мало. Перефразируя известный афоризм Толстого, «нас пугают, а нам не страшно». На самом деле страшно, конечно: люди-то болеют и умирают. Но многие упорно продолжают уповать на знаменитый русский авось и не желают вкалывать себе, как они выражаются, «неизвестно что». В интернете сейчас с жуткой силой и необычайным ожесточением развернулась новая фаза священной войны между прививочниками и антипрививочниками. Каких только аргументов «за» и «против» я уже ни начитался. Некоторые дописались уже до того, что, мол, если вы согласны с принудительной вакцинацией, значит, должны согласиться и с запретом абортов и алкоголя! Логика убийственная. Мне же представляется, что не мытьем, так катаньем мы придем все к той же столичной «добровольно-принудительной» схеме. Не хочешь прививаться, увольняйся, сиди дома.

А я продолжаю. Футбольной, а, на самом деле, скорее политической темой. Как и в прошлые годы, успехи (либо провалы) нашей футбольной сборной на полях мировых и европейских чемпионатов вызывают невообразимый хайп в СМИ и соцсетях. Обидное поражение от сборной Бельгии со счетом 0:3 вызвало ожидаемый взрыв душераздирающих страстей среди диванных экспертов. Футбол тут же связали с курсом государства в целом и сделали важным фактором внутренней политики.

«Вот, чего еще ожидать от этого насквозь прогнившего режима», - завизжали условные либералы. «С кем не бывает? Это всего лишь футбол», - попытались оправдаться условные патриоты. Кто-то из политиков, например, наш псковский справедливоросс-заправдинец Олег Брячак удачно хайпанул на теме кривоногих футболистов в соцсетях. На вечную склоку «либерда» VS «ура-патриоты» наложился скандал с новоявленной актрисой МХАТа Ольгой Бузовой, которую знатно протроллил в эфире «Матч ТВ» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. То есть селебрити тоже внесли свой вклад в общую головомойку.

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Сборная России, меж тем, одолела сборную Финляндии, теперь нас ждет матч с Данией. Будем надеяться на чудо и на либо окончание, либо продолжение (в зависимости от результата и выхода/невыхода нашей сборной из группы) всей этой околофутбольной, политической эпопеи. Которая, на самом деле, никакая не новость. Так у нас было всегда, очень сдержанно, во времена СССР, и беспредельно развязно, на разрыв мошонки, начиная с демократических 90-х. Просто соцсети вынесли народное творчество в широкое публичное и информационное пространство.

А скепсиса и критики и прежде хватало. Вспомните, например, фрагмент советского фильма Владимира Бортко «Блондинка за углом» 1984 года. Там работники продуктового магазина смотрят матч с участием советской команды «Торпедо», которая проигрывает мюнхенской «Баварии», и блондинка в исполнении Татьяны Догилевой произносит сакраментальный монолог, цитирую: «Вот я не понимаю! Правда, не понимаю, почему наши проигрывают! Ведь все условия им созданы. Круглый год тренируются. Машину – нате, возьмите. Квартиру – бесплатно. Загранпоездки – пожалуйста! 60 миллионов одних болельщиков, 60 миллионов! Нет, черти, проигрывают!».

Вот это святое недоумение блондинки из 1984 года можно свободно перенести в наши дни. Только условия нынешних российских футболистов советским игрокам и не снились. Наши все миллионеры, причем долларовые. А вот нате ж, тоже черти проигрывают! И народ наш так же не понимает, чего им, чертям, не хватает. Может, дело не в условиях? И не в патриотизме? А просто не нужно завышать ожидания? Вовсе не обязательно игру превращать в политический диспут.

Ну, а скепсис как был, так и останется. Что наглядно показал и опрос читателей Псковской Ленты Новостей. Подавляющее большинство добровольных респондентов - 66% - на вопрос: «Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?» выбрали вариант: «С чего бы мне болеть за кучку этих зажравшихся лентяев-миллионеров?!». Еще почти в совокупности 20% «испытывают разочарование и стыд» или «ничего от наших не ждут – бессмысленно», и только 10% подписались под вариантом: «Разумеется, поддерживаю нашу сборную. «Россия — вперед! Оле-оле-оле!!!».

Ну вот, в понедельник, 21 июня, и увидим, какое это будет «Оле-оле-оле» со сборной Дании.

И я завершаю. Скандалом про кино на МКС, к которому причастна наша землячка – популярная актриса Юлия Пересильд. Совсем недавно мы радовались тому, что вскоре уроженка Псковщины отправится в космос, а сегодня все фейсбуки заполнены гневными филиппиками в адрес съемочной группы и Первого канала, из-за которых с должности исполнительного директора пилотируемых программ Роскосмоса уволили героя Советского Союза, космонавта Сергея Крикалева. Прославленному космонавту вменили нарушение корпоративной этики. По сообщениям СМИ, причина увольнения как раз и связана с резким несогласием космонавта с выделением бюджетных средств для съемок фильма на орбите.

По информации источников «МК», Крикалев был уволен после прошедшего несколько дней назад наблюдательного совета при Роскосмосе, на котором космонавт выступил с критикой выделения средств Роскосмоса на съемки фильма «Вызов», которые планируется провести в октябре этого года. Мол, профессионалы космической отрасли были с самого начала против съемок на орбите, которые внесли беспорядок в график полетов профессиональных космонавтов на космическую станцию. Члены отряда космонавтов, десятилетиями дожидавшиеся своего первого старта, были отодвинуты на неопределенное время. Вместо них полетят Пересильд с режиссером.

Вот комментарий по ситуации летчика-космонавта, героя России Сергея Залетина: «В отрасли возмущены переводом Сергея Крикалева, единственного по-настоящему компетентного сотрудника ГК «Роскосмос», в должность советника. Понятно, что с ним, похоже, свели счеты за его принципиальную позицию, высказанную на наблюдательном совете, где решался вопрос о выделении денег на съемки фильма в космосе. <…> От себя хочу добавить, что скоропалительная подготовка к полету актрисы и режиссера, на которую дали «добро», связана с нарушениями основных канонов безопасности в нашей отрасли».

Вот такая ситуация, и признаюсь честно, я бы очень удивился, если бы чего-то подобного не случилось. Полет в космос и кино стыкуются, как конь и лань, хотя вроде как считается, что съемки на орбите – это очень выигрышный PR-ход как для продвижения и прокатной судьбы будущего фильма, так и для отечественной космонавтики. Наверное, именно так и размышлял нынешний глава Роскосмоса, бывший журналист-международник Дмитрий Рогозин.

Между тем процесс подготовки актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко к миссии на МКС продолжается. К скандалу артисты, разумеется, имеют косвенное отношение. На этой неделе объявлено, что с их тел были сняты все необходимые мерки для изготовления скафандров, ведь эта космическая одежда всегда изготавливается индивидуально, с учетом всех изгибов и выпуклостей. А вот с героем России космонавтом Сергеем Крикалевым все равно как-то некрасиво получилось.

На этом пока все. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий