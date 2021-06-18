Общество

В Псковской области формируются лидеры экологического направления

В Псковской области формируются лидеры экологического направления. Об этом сообщила член Экспертного совета Российского экологического движения (РЭД), заместитель генерального директора ГК «Титан» Алина Рыбина в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Сейчас тот этап в Псковской области, когда формируются определенные лидеры экологической направленности, которые, проходя свой путь, становятся примером для других, - отметила она. - Людей, ориентированных на благополучие окружающей среды, гораздо больше, чем равнодушных».

«Пробуждением интереса, желания получать информацию о том, как быть экологичным уже сегодня, в Псковской области занимается не один человек, а достаточно много общественных организаций», - добавила эксперт.

Алина Рыбина сообщила, что подобным направлением активно занимается Российское экологическое движение. «Люди, которые ежедневно сами занимались вопросами экологии на местах, поняли, что организаций много, они разрозненны, каждая ведет точечную работу, нет единой экологической политики, идеологии, истории. На стыке такого коллектива людей организовалось это движение. Оно моментально получило поддержку почти в 60 регионах. И мы начали проектировать экологическое будущее нашей страны», - рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что работа РЭД состоит в том, чтобы создавать проекты, которые завтра изменят законодательство, мышление людей и сформируют экологическую культуру.