Общество

Руководство Великих Лук поблагодарило медиков за каждодневный подвиг

Глава города Великие Луки Николай Козловский и исполняющая обязанности главы администрации города Светлана Степанова поздравили работников здравоохранения города с Днем медицинского работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Профессия, которую вы выбрали, посвящена служению людям. Она требует полной самоотдачи и особого склада характера. Чтобы быть медицинским работником, необходимы не только знания и навыки, нужны милосердие, выдержка, высокая ответственность и верность служебному долгу», - подчеркнули в администрации.

Руководство города также отметило, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции эти особые профессиональные качества обрели большую ценность: именно работники здравоохранения с самого начала эпидемии находятся на передовой борьбы с COVID-19, рискуя собственным здоровьем, спасают жизни и здоровье людей. По словам представителей власти, этот «каждодневный подвиг достоин самой глубокой благодарности и признательности».

В администрации также добавили, что в сфере здравоохранения Великих Лук трудятся ответственные и преданные своему делу медицинские работники, которые делают все от них зависящее, чтобы обеспечить великолучан и жителей близлежащих районов качественной и своевременной медицинской помощью.

«Вы посвятили себя благородному, важному и нужному делу – заботе о здоровье человека. Работая в сложных условиях, вы с честью исполняете свой служебный долг, ежедневно проявляете высокий профессионализм и сострадание к людям», - отмечается в сообщении.

По их словам, сегодня медицинские учреждения Великих Лук оснащаются современной техникой и оборудованием, что дает возможность оказывать самую высокотехнологичную помощь великолучанам.

«Но ничто не заменит ваших знаний и профессиональных навыков, умелых рук и добрых сердец. Дорогие друзья! Низкий вам поклон за вашу преданность избранному делу, доблестный, самоотверженный труд, чуткое и внимательное отношение к людям! Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра, мира, согласия в семьях и хорошего настроения! С праздником!» - заключили в администрации.