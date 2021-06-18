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Общество

Благодаря медработникам мы справляемся с вирусом – Михаил Ведерников

20.06.2021 09:17|ПсковКомментариев: 0

В первую очередь, благодаря медработникам мы справляемся с вирусом и возвращаемся к нормальному и привычному образу жизни. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем поздравлении медицинским работникам.

«Дорогие санитары, лаборанты, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, врачи и работники скорой помощи! Поздравляю вас с профессиональным праздником - днем медицинского работника. Ваш труд во все времена считался особенно благородным, важным и ценным. Особенно наглядно значимость вашей работы показал прошедший год борьбы с пандемией, который без преувеличения сделал вас настоящими героями современности», - подчеркнул Михаил Ведерников в своем поздравлении.

«Спасая сотни жизни, вы нередко работали в круглосуточном режиме. Неделями и месяцами жили в больницах, вдали от семьи, добровольно шли на «передовую», рискуя собственными здоровьем. В этих непростых условиях каждый из вас показал свою самоотверженность, профессионализм и самоотдачу. Участковые врачи с утра и до позднего вечера за пределами рабочего графика посещали каждого, кто лечится на дому. Бригады скорой помощи били рекорды по количеству вызовов в сутки, на которые они выезжали. Младший и средний персонал больниц отдавал все свои силы для обеспечения работы медучреждений. Врачи круглосуточно дежурили у коек тяжелых больных. Изучали и внедряли новейшие методики борьбы с новым заболеванием», - сказал губернатор.

«Что не менее важно, несмотря ни на что, проводились операции, обследования. Оказывалась плановая медицинская помощь в самых отдаленных уголках Псковской области. В первую очередь, благодаря вам мы справляемся с вирусом и возвращаемся к нормальному и привычному образу жизни. Сегодня работа правительства РФ, администрации Псковской области направлена на развитие инфраструктуры здравоохранения и особенно первичного звена. Закупается оборудование, ремонтируются медучреждения. Внедряются современные практики и технологии, чтобы повысить качество и доступность медицинских услуг для каждого жителя нашей области. Отдельное внимание уделяется обеспечению достойных условий для самих работников, улучшения их социального и материального обеспечения. От лица жителей Псковской области благодарю вас за непростой труд, за профессионализм и каждую спасенную жизнь. Искренне желаю, чтобы работа приносила вам радость, давала возможность профессионально расти и развиваться. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким. С праздником вас!», - заключил Михаил Ведерников.

Теги: #губернатор #праздник #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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