Общество

Концепцию социализации лиц с ментальной инвалидностью утвердили в Псковской области

Концепцию развития системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями на 2021 - 2025 годы утвердили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, разработку системы проводили совместными усилиями регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения и администрации Псковской области. Вопросы разработки проекта концепции неоднократно обсуждали при участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Документ направлен на решение комплекса проблем абилитации, социализации и включения в жизнь общества лиц с МИ. Концепция предполагает создание правовых, организационных, кадровых, информационных и экономических условий для развития системы сопровождения граждан этой категории с учетом региональных особенностей на основе непрерывного межведомственного и междисциплинарного взаимодействия всех участников программы. Кроме того, концепция предполагает развитие механизмов всесторонней поддержки семей, воспитывающих лиц с МИ.

По реализации данной концепции также утвердили перечень мероприятий, добавили в пресс-службе.