Общество

Осужденные в Идрицкой колонии получили аттестаты о среднем образовании

Вручение осужденным аттестатов о среднем общем образовании состоялось в исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Идрица Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие состоялось под руководством администрации колонии и при участии заведующего структурным подразделением Идрицкой средней общеобразовательной школы при ИК-3 УФСИН России по Псковской области.

Документы об образовании вручили осужденным, которые завершили обучение в 11 классе и успешно сдали государственные выпускные экзамены.

«Получение осужденными среднего образования в исправительных учреждениях – это одно основных средств их исправления. Стремление его получить поощряется администрацией и учитывается при определении степени исправления», - отметил начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-3 Дмитрий Фалеев.