Общество

Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев госпитализирован с коронавирусом

Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Хочу искренне поблагодарить всех вас за сочувствие и поддержку, в такие моменты это особенно важно! Увы, несмотря на все предпринятые амбулаторно меры, мне не удалось избежать госпитализации. Сейчас состояние средней тяжести, меня активно лечат и я твердо уверен, что все будет хорошо. Болезнь не изменила мои приоритеты и я по-прежнему пытаюсь работать», - написал он.

При этом Дмитрий Матвеев выразил сожаление по поводу того, что не сделал прививку от коронавируса. «Вирус не из легких, о его отсроченных последствиях и влиянии на качество жизни мне только предстоит узнать», - констатировал он и пожелал своим подписчикам беречь себя и своих близких.