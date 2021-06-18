Общество

13 ТИКов наделены полномочиями окружных избиркомов по выборам в областное Собрание

Избирательная комиссия Псковской области 18 июня провела 162-е заседание в режиме ВКС. На нем было рассмотрено 13 вопросов, касающихся подготовки к избирательным кампаниям в Единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома.

Так, утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов в региональный парламент.

Принято решение возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов областного Собрания на 13 территориальных избирательных комиссий. Также по итогам заседания комиссии установлено количество подписей избирателей необходимых в поддержку выдвижения единых списков кандидатов, кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания, и в поддержку выдвижения кандидата по Псковскому одномандатному избирательному округу №148.

Также утвержден график работы облизбиркома, окружных избирательных комиссий на период подготовки и проведения избирательных кампаний, так в выходные дни режим работы комиссий определен с 10.00 до 15.00.

В рамках повестки Избирательная комиссия Псковской области также рассмотрела ряд финансовых вопросов, касающихся финансирования подготовки и проведения выборов депутатов областного Собрания.