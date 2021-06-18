Общество

Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска за рубежом, передает ТАСС.

«Я бы хотела обратить внимание на рекомендации, о которых мы настоятельно просим наших граждан, - сказала она в пятницу на брифинге в Доме правительства. - При планировании отпуска просьба все-таки вакцинироваться, поскольку в ряде государств принято решение о том, что на территории этих государств принимаются граждане, вакцинированные соответствующими вакцинами».

По словам Голиковой, число вакцинированных от коронавируса в РФ первым компонентом составило 19,7 млн, полностью уже привиты 16,1 млн.

Объемы вакцинации от ковида в ряде регионов в последние два дня увеличились более чем на 30%, добавила Голикова.

Ревакцинацию от ковида в условиях неблагоприятной эпидситуации стоит проводить через полгода, отметила она.