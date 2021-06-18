Общество

Эксперт: Вакцинация «Спутником V» не грозит бесплодием

Введение вакцины от коронавируса «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», - цитирует его РИА Новости.

Александр Гинцбург отметил, что «Компонент I» и «Компонент II» в составе «Спутника V» сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно.

«За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиардов. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было», - подчеркнул Александр Гинцбург.