Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
БОПЭТ цифры и факты
Ужин на свежем воздухе
Есть к чему стремиться
чем занять ребенка летом
Телефон прямого эфира 56-73-72
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 18.06.2021 10:236 В Псковской области увеличивается число заболевших коронавирусом в сутки 19.06.2021 09:001 Эксперт: Вакцинация «Спутником V» не грозит бесплодием 18.06.2021 23:090 Еще 59 случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области 18.06.2021 20:321 Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска 18.06.2021 20:160 Облпотребсоюз и профсоюзы договорились о реализации совместных проектов 18.06.2021 19:390 13 ТИКов наделены полномочиями окружных избиркомов по выборам в областное Собрание
 
 
 
Самое популярное 13.06.2021 11:205 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 16.06.2021 13:232 Псковского предпринимателя похитили ради выкупа 12.06.2021 20:261 Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку 15.06.2021 15:512 Аномальная жара ожидается в Псковской области 17.06.2021 14:144 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперт: Вакцинация «Спутником V» не грозит бесплодием

19.06.2021 09:00|ПсковКомментариев: 1

Введение вакцины от коронавируса «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», - цитирует его РИА Новости.

Александр Гинцбург отметил, что «Компонент I» и «Компонент II» в составе «Спутника V» сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно.

«За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиардов. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было», - подчеркнул Александр Гинцбург.

Почему нужна массовая вакцинация от COVID-19?
ИНФОГРАФИКА
Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?
В опросе приняло участие 319 человек
19.06.2021, 09:230 Команда Владимира Жириновского приедет в Псковскую область 21 июня 19.06.2021, 09:001 Эксперт: Вакцинация «Спутником V» не грозит бесплодием 18.06.2021, 23:090 Еще 59 случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области 18.06.2021, 22:570 Матрас загорелся в квартире трехэтажного дома в Гдове
18.06.2021, 21:490 Около 500 тысяч россиян нуждаются в переселении из аварийного жилья 18.06.2021, 21:320 Влюбленный в небо: о воздушных шарах и первых полетах 18.06.2021, 21:110 Житель Пскова осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве 18.06.2021, 20:540 Семейный челлендж по ПДД стартовал в Псковской области
18.06.2021, 20:321 Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска 18.06.2021, 20:160 Облпотребсоюз и профсоюзы договорились о реализации совместных проектов 18.06.2021, 19:390 13 ТИКов наделены полномочиями окружных избиркомов по выборам в областное Собрание 18.06.2021, 19:240 Накануне Дня памяти и скорби псковичей приглашает на лекцию «Псков. Оккупация»
18.06.2021, 19:100 Движение автомобилей закроют в районе перекрестка Крестовского шоссе и улицы Гатчинской в Пскове 18.06.2021, 18:580 Горе Соколихе присвоен статус особо охраняемой территории 18.06.2021, 18:550 ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей 18.06.2021, 18:464 Псковская область намерена попросить Москву о дополнительной господдержке бизнеса
18.06.2021, 18:350 В Псковской области формируются лидеры экологического направления 18.06.2021, 18:290 Вандалы повредили памятник воздухоплаванию в Великих Луках 18.06.2021, 18:260 Жители региона поддержали идею создания бренда «Великие Луки - столица российского воздухоплавания» 18.06.2021, 18:154 Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев госпитализирован с коронавирусом
18.06.2021, 18:110 Тополиный пух, мусор и сарай горели на улице Генерала Маргелова в Пскове 18.06.2021, 18:0814 Прививка от Covid-19, когда желания не совпадают с возможностями 18.06.2021, 18:000 Осужденные в Идрицкой колонии получили аттестаты о среднем образовании 18.06.2021, 17:552 Экопространство появится в Пскове по инициативе «Титан-Полимера»
18.06.2021, 17:520 Мастер-класс по воркауту провели для школьников в Пскове 18.06.2021, 17:400 Несколько видов работ проводят на дороге Пушкинские Горы – Локня 18.06.2021, 17:380 Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в большей части регионов 18.06.2021, 17:350 Великолучанин пришел в полицию с повинной после кражи
18.06.2021, 17:300 Движение автомобилей на улице Алтаева в Пскове не будет перекрываться 19 июня 18.06.2021, 17:210 В Псковской области 36 детей пострадали от укусов клещей за неделю 18.06.2021, 17:100 Концепцию социализации лиц с ментальной инвалидностью утвердили в Псковской области 18.06.2021, 17:010 Мошенники предлагают псковичам сразу получить президентскую выплату на детей
18.06.2021, 16:520 Суд дисквалифицировал руководителя СМУ-13, который не подал заявление о банкротстве 18.06.2021, 16:470 Юного островича осудили за угон «Нивы» 18.06.2021, 16:430 Почти 700 школьников Псковской области сдали ЕГЭ по биологии 18.06.2021, 16:350 Стругокрасненский суд оштрафовал петербуржца за ДТП с пострадавшим
18.06.2021, 16:330 Построить дом на садовом участке за счет маткапитала предлагают псковичам 18.06.2021, 16:330 Опочанин ударил сожительницу в грудь и отправился в колонию 18.06.2021, 16:300 Пскович создал карту распространения борщевика 18.06.2021, 16:260 В Великолукском районе сгорел автомобиль
18.06.2021, 16:240 С незаконной торговлей лекарствами в интернете борется псковская полиция 18.06.2021, 16:230 Псковичи смогут забирать чужие посылки по электронной доверенности 18.06.2021, 16:050 Руководство Великих Лук поблагодарило медиков за каждодневный подвиг 18.06.2021, 15:587 «Акценты» Донецкого: Индийский штамм, страсти по футболу и скафандр для Пересильд
18.06.2021, 15:300 Пропавшую в Великих Луках девочку нашли 18.06.2021, 15:280 РЖД предлагает псковичам летние скидки на билеты 18.06.2021, 15:250 Владимир Путин выступит на съезде «Единой России» 18.06.2021, 15:193 ПЛН-ТВ: Нужно ли ужесточить правила катания на электросамокатах?
18.06.2021, 15:180 «Навигатор в мире профессий» для детей из интернатов презентовали в Пскове 18.06.2021, 15:160 В России назвали сроки проведения голосования на выборах в Госдуму 18.06.2021, 15:121 Фотофакт: Образование с плесенью 18.06.2021, 15:090 Более трети УИКов Псковской области оснастят системой видеонаблюдения к выборам
18.06.2021, 15:070 Это старт диалога - российский политолог о встрече Путина и Байдена 18.06.2021, 15:052 Еще 50 услуг в Псковской области планируют начать предоставлять онлайн 18.06.2021, 14:561 Игорь Сопов призвал повысить квалификацию «партийных» наблюдателей  18.06.2021, 14:560 Имена победителей областного этапа олимпиады по шахматам назвали в Пскове
18.06.2021, 14:450 В Псковской области планируют подключить к интернету 80% населенных пунктов 18.06.2021, 14:330 В Пскове избирком проводит совещание с руководителями реготделений политических партий 18.06.2021, 14:290 Еще одну станцию велопроката планируют открыть в Пскове 18.06.2021, 14:200 Костюмы народов России представили в Изборске
18.06.2021, 14:140 Для создания сети велодорожек на улицах Пскова могут ввести одностороннее движение 18.06.2021, 14:080 «Собственной персоной» заместитель гендиректора ГК «Титан» Алина Рыбина. ВИДЕО 18.06.2021, 14:061 Курган Дружбы пройдет в этом году в закрытом формате 18.06.2021, 13:551 В Псковской области медики получили награды за добросовестный труд
18.06.2021, 13:4911 Броня крепка, и танки ЕР быстры? 18.06.2021, 13:280 В Троицу пустят дополнительные автобусы на псковские кладбища 18.06.2021, 13:171 Роспотребнадзор отменил в Пскове градсовет с обсуждением реконструкции «Таблетки» 18.06.2021, 13:150 В Пскове облизбирком и комитет по образованию подписали соглашение
18.06.2021, 13:100 Псковскому хакеру грозит 2 года лишения свободы 18.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Алиной Рыбиной 18.06.2021, 12:540 В загоревшемся возле псковского ГИБДД автомобиле находились инструктор и ученик 18.06.2021, 12:470 На дороге Псков – Писковичи – Муровицы восстанавливают укрепленную часть обочин
18.06.2021, 12:430 Первые заявки поступили на конкурс проектов застройки Четырех углов в Пскове 18.06.2021, 12:360 Двухполосная велодорожка появится на новом Ольгинском мосту в Пскове 18.06.2021, 12:293 Более 6 тысяч законопроектов приняли депутаты Госдумы VII созыва 18.06.2021, 12:270 В Пскове мужчина украл из магазина - алкоголь, женщина - одежду
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.