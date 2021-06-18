Губернатор поблагодарил депутатов областного Собрания VI созыва за совместную работу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Псковского областного собрания VI созыва за совместную работу.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Заключительная сессия регионального парламента VI созыва состоялась 17 июня. «Хочу искренне поблагодарить каждого депутата и лично Александра Алексеевича Котова за совместную работу», - отметил губернатор в своем Instagram-аккаунте.
«Спасибо за ваши труд, поддержку инициатив и предложений администрации Псковской области, за сплоченность и реальную помощь во время пандемии», - добавил Михаил Ведерников.