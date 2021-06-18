Общество

Губернатор поблагодарил депутатов областного Собрания VI созыва за совместную работу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Псковского областного собрания VI созыва за совместную работу.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Заключительная сессия регионального парламента VI созыва состоялась 17 июня. «Хочу искренне поблагодарить каждого депутата и лично Александра Алексеевича Котова за совместную работу», - отметил губернатор в своем Instagram-аккаунте.

«На протяжении всего созыва мы тесно сотрудничали по самым разным вопросам, обменивались мнениями, иногда спорили, чтобы выбрать единственно правильный подход и выработать верную стратегию, - продолжил он. - Всех наших депутатов объединяет одно: искреннее желание изменить к лучшему жизнь в Псковской области, стремление заботиться о людях, способствовать развитию и процветанию региона».

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«Спасибо за ваши труд, поддержку инициатив и предложений администрации Псковской области, за сплоченность и реальную помощь во время пандемии», - добавил Михаил Ведерников.